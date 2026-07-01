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Altında 7 ayın en düşük seviyesi görüldü: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 1 Temmuz 2026 Çarşamba...

Altında 7 ayın en düşük seviyesi görüldü: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 1 Temmuz 2026 Çarşamba...

1.07.2026 09:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altında 7 ayın en düşük seviyesi görüldü: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 1 Temmuz 2026 Çarşamba...

1 Temmuz 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 1 Temmuz 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Altın fiyatları, önceki seansta son yedi ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından çarşamba günü de gerilemeye devam etti.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 5.969 TL
Çeyrek altın 9.858 TL
Cumhuriyet altını 39.220 TL
Ons altın 3.977 dolar
Yarım altın 19.673 TL
Tam altın 39.404 TL
Gremse altın 98.813 TL

Piyasalarda, ABD ile İran arasında kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerin zayıflaması ve bunun enflasyonist baskıları artırabileceği öngörüsü öne çıktı. Bu görünüm, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği beklentilerini güçlendirirken, altın fiyatları üzerinde de baskı oluşturdu.

Bu gelişmelerin etkisiyle spot altın yüzde 0,6 değer kaybederek ons başına 3.981,69 dolara geriledi. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 1,1 düşüşle 3.994,40 dolardan işlem gördü.

İRAN, ABD İLE GÖRÜŞMELERİ ERTELEDİ

İran, çatışmaların başlamasının ardından bölgeye gelen üst düzey ABD yetkilileriyle kısa vadede herhangi bir görüşme yapmayacağını açıkladı.

İranlı yetkililer, nükleer programına yönelik olası kısıtlamalar gibi kapsamlı başlıkların ele alınabilmesi için, iki hafta önce sağlanan ateşkesin şartlarının öncelikle netleşmesi gerektiğini ifade etti.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyon baskılarının beklenenden daha kalıcı olması halinde daha yüksek faiz oranlarını destekleyebileceğini belirterek, Fed'in sıkı para politikası duruşunu sürdürebileceği mesajını verdi.

CME FedWatch verilerine göre ise piyasalar, Fed'in eylül ayında faiz artırma olasılığını yaklaşık yüzde 67 olarak fiyatlıyor.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE

Piyasaların odağında şimdi ABD'den gelecek istihdam verileri bulunuyor.

Yatırımcılar, Fed'in para politikasına ilişkin yeni sinyaller elde etmek amacıyla bugün açıklanacak haziran ayı ADP özel sektör istihdam verisi ile perşembe günü yayımlanacak tarım dışı istihdam verilerini yakından takip edecek.

MERKEZ BANKALARI DOLAR REZERVLERİNİ AZALTMAYI PLANLIYOR

Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) tarafından gerçekleştirilen bir ankette, ABD Doları'na yönelik siyasi risklerin artması nedeniyle önümüzdeki 10 yılda daha fazla merkez bankasının rezervlerindeki doların payını azaltmayı planladığı ortaya konuldu.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metaller piyasasında spot gümüş yüzde 0,9 düşüşle 58,04 dolara geriledi. Platin yüzde 0,9 değer kaybederek 1.537,78 dolara inerken, paladyum ise yüzde 0,2 düşüşle 1.202,33 dolardan işlem gördü.

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