Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması: 'Rakam için çok erken'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak asgari ücret sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yarın yapılacak ikinci toplantısı öncesinde değerlendirmelerini paylaştı.

SOSYAL DİYALOG VURGUSU

Bakan Işıkhan, Türk-İş’in yarınki toplantıya katılıp katılmayacağına yönelik soruya, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının geçtiğimiz hafta yapıldığını hatırlatarak yanıt verdi. Yarın saat 14.00’te Bakanlıkta ikinci toplantının gerçekleştirileceğini belirten Işıkhan, sürecin sosyal diyalog çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı. Bu yaklaşımın, sürecin en güçlü yönlerinden biri olduğunu ifade etti.

“RAKAM İÇİN ÇOK ERKEN”

Toplantıda bir rakamın gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya ise Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona değerlendirmemiz gerekiyor. Biz zaten hükümet olarak hakem rolündeyiz. Bizler işveren kesiminin ve kamu tarafının görüşlerini alacağız, değerlendireceğiz. Sonra da bunu kamuoyuyla paylaşacağız" yanıtını verdi.

İKİNCİ TOPLANTI 18 ARALIK’TA

Asgari ücret belirleme süreci kapsamında ilk toplantı 12 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılmıştı. İkinci toplantının ise 18 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

KULİSLERDE ZAM SENARYOLARI KONUŞULUYOR

Öte yandan kulislerde, 2026 yılı asgari ücretine yönelik farklı artış senaryoları gündeme geliyor. Yüzde 20, 25, 30 ve 40 oranlarında zam ihtimallerinin konuşulduğu süreçte, nihai rakamın komisyon çalışmaları ve tarafların değerlendirmeleri sonucunda netleşmesi bekleniyor.