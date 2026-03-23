Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu: 40 mesleğe belge zorunluluğu yolda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunu yeniden düzenleyen tebliği yürürlüğe koydu. Düzenleme ile iş güvenliği kapsamında mesleki yeterlilik şartları daha açık ve uygulanabilir hale getirildi.

MYK BELGESİ ZORUNLU HALE GELDİ

Yayımlanan tebliğe göre, Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından standardı belirlenmiş ve listede yer alan mesleklerde çalışanların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi bulundurması zorunlu olacak.

Belgesi olmayan ve muafiyet kapsamında değerlendirilmeyen çalışanlar, tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 12 ay sonunda bu işlerde çalıştırılamayacak.

MUAFİYET KAPSAMINDAKİ GRUPLAR

Düzenleme kapsamında bazı çalışanlar için istisnalar da tanımlandı. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ustalık belgesi bulunanlar, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumlarından mezun olanlar ile belirlenen tarihten önce MEB onaylı kursları tamamlayan kişiler, kendi alanlarında çalışmaları şartıyla bu zorunluluktan muaf tutulacak.

KURALLARA UYMAYANA YAPTIRIM

Belirlenen şartlara uymayan işverenler ve işveren vekilleri hakkında 5544 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacak. Denetim ve uygulama süreci ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek.

HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen alanlar; enerji, otomotiv, inşaat, maden, çevre ve makine gibi birçok sektörü kapsıyor. Listede atık ayırma işçisinden atık koordinatörüne, elektrikli ve hibrit araç bakım onarımcısından beton pompa ve ekskavatör operatörlerine kadar geniş bir meslek grubu yer alıyor. Ayrıca klima ve fotovoltaik sistem personeli de zorunluluk kapsamında bulunuyor.

ZORUNLU MESLEKLER LİSTESİ

Mesleki yeterlilik belgesi gerektiren mesleklerin tam listesi tebliğ kapsamında kamuoyuyla paylaşıldı: