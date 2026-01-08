Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ilave tediye ödeme tarihlerine ilişkin açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2026 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak 2026 tarihinde, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde ödenecektir. Maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışan işçilerimize ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık 2026 tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun."