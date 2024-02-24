'Çalışma yapılıyor' iddiası... SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekliye seyyanen zam gelebilir dedi, bayram ikramiyesi için net rakam

Yayınlanma: 24.02.2024 - 10:32

Güncelleme: 24.02.2024 - 10:33

Yüksek enflasyon altında ezilen emeklilere getirilen yüzde 49,25’lik zammın ardından emekli aylıklıklarına seyyanen zam ve 3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesinde artış yapılacağı haberleri konuşulmaya başlandı.

Sözcü TV yayınına katılan katılan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, seçim öncesi emekli maaşlarında seyyanen artış olabileceğini ifade etti. Erdursun, ekonomi yönetiminin derinlemesine çalışmalar yaptığını gündeme taşıyarak, aldığı bir duyumu paylaştı.

Emekli maaşlarına mart ayında bir düzenleme yapılabileceğini iddia eden Özgür Erdursun, "Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir. Net bir bilgim yok ama bu konuyla ilgili aldığımız duyumlar yeni bir çalışmanın olduğu yönünde” ifadelerini kullandı. Erdursun bayram ikramiyeleri için de rakam verdi.

"MUHALEFET KONUYU DİLE GETİRMELİ"

Muhalefetin zamları gündemde tutması gerektiğini anlatan Erdursun, şunları dile getirdi:

"Seçimlere kadar tekrar yine Cumhurbaşkanı bir açıklama yapabilir. 'Bir miktar daha artış yaptık' diye. Emeklilere zam yapmazsa hükümet beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bunun için de muhalefet konuyu dile getirmeli. İktidar hiçbir şey yapmazsa, muhalefet de konuyu çok fazla tartışmazsa, gündeme getirmezse seçmenin karar sonrasında nereye gideceği bu sefer belirsiz olur.

Hükümet derinlemesine çalışma yapıyor. Oy oranları, emekliler üzerinde sıkı analizler yapılıyor. Bu analizler sonucunda herhangi bir kayıp yoksa artış yapmazlar, bu konu kapanır. Kayıp varsa mart ayına kadar düzenleme yapılır. Mart ayının ilk haftası Meclis de kapanacak. Meclis kapandıktan sonra nasıl bir karar alınacak bu da önemli.

Seyyanen artış beklentisi çok daha sıcak. Emekli aylıkları konusu kapanmadı. Hükümet de ayrıca bir seyyanen artış yapabilir. Bayram ikramiyeleri de 5 bin TL'ye çıkarabilirler, çıkarırlarsa. Kesin bir durum yok ama beklenti çok fazla."