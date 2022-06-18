Cam ithalatında yapılan düzenleme Resmi Gazete'de açıklandı
Bazı cam ve cam eşyaların ithalatında uygulanan gözetim uygulamasında düzenlemeye gidildi.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz/bombeli emniyet camları, diğer düz/bombeli emniyet camlar için kilogram başına gümrük kıymeti 4 dolar, kurşuna dayanıklı olanlar için 4,5 dolar olarak belirlendi.
İthalatta gözetim uygulaması, ithalat sırasında yerli üreticilerin zarar görmesini engellemek ve ithalat üzerinden hesaplanan vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla ithalata konu eşyanın vergiye konu olacak değerinin belirli bir tutarda olması gerektiğini kapsıyor.
Öte yandan, bu konudaki "2010/7 numaralı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.
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