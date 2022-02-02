Can Yılmaz önce faturalara isyan etti, sonra sildi

Oyuncu ve senarist Can Yılmaz, sosyal medya hesabından güncel ve geçmiş elektrik faturasını paylaştı. Zamlara isyan eden Yılmaz, bir süre sonra yaptığı paylaşımları silerek, "Tamam kardeş siz haklısınız, zam mam yok. Her şey harika. Hayırlı günler. Öpüldünüz. (Mecazi olarak)" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2022 Çarşamba, 19:01
Can Yılmaz önce faturalara isyan etti, sonra sildi
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Oyuncu ve senarist Can Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla elektrik zamlarına sert tepki gösterdi.

Twitter hesabından iki paylaşım yapan Yılmaz, daha sonra yaptığı paylaşımları sildi. 

ÖDEDİĞİ FATURALARI PAYLAŞTI

"Memlekette, elektrik ve doğalgaz faturası lüks tüketim olmuş, hâlâ bıdı bıdı…" yazan Yılmaz, ay ay ödediği elektrik faturalarını paylaşarak "Mesela bu oran nasıl bir oran? Yüzde kaç zam gelmiş ? Zam mı gelmiş ? Düzenleme mi? Fiyat ayarlaması mı? Tatlı bir dokunuş mu? 6 aylık geçmişi de koyalım da, lolo yapan olmasın…" dedi.

İşte Yılmaz'ın o paylaşımları: 

Can Yılmaz, daha sonra paylaşımlarını silerek, yeni bir paylaşım yaptı. Tweetleri sildiğini söyleyen Yılmaz, "Tamam kardeş siz haklısınız, zam mam yok. Her şey harika. Hayırlı günler. Öpüldünüz. (Mecazi olarak)" ifadelerini kullandı. 

İşte Yılmaz'ın tweetlerini sildikten sonra attığı tweet:


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