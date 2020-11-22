Can Yılmaz ve Gökhan Özoğuz’dan ekonomi isyanı: 'Paraların kimlerin cebine gittiğini bile bile...'
Yazar ve Oyuncu Can Yılmaz, sosyal medyada ekonomideki kötü gidişatı değerlendirerek paylaşımda bulundular.
Can Yılmaz, dövizdeki artışa ve vergilere dikkat çekerek “52 yaşındayım, doğduğum andan beri, adıma satın alınan ve sonradan benim satın aldığım, insanoğlunun parayla satın alabildiği her ne varsa, hep dünya ortalamasından pahalıya aldık ve aldım. Neden ya, neden 1 birim olan bir ürüne hep, 3 verdik 5 verdik 7 verdik de 0.75 veremedik?” mesajını paylaştı.
Can Yılmaz’ın eleştirisine katkı, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’dan geldi.
Gökhan Özoğuz, “Ve bu verilen paraların kimlerin cebine gittiğini bile bile, ve tabii ki ülkeye, eğitime, ilime, sağlığa, üretim argelerine, devlete değilde birilerinin cebine girdiğini biliyor olmak, yani aptal, enayi, ezik yerine konuyor olmanın acı tadı. Ülkemiz, halkımız hep yağmalanmaktadır” diye yazdı.
İşte o mesajlar:
Ve Bu verilen Paraların kimlerin cebine gittiğini bile bile, Ve Tabiki Ülkeye, Eğitime, İlime, Sağlığa, Üretim Argelerine, Devlete değilde birilerinin cebine girdiğini biliyor olmak, yani aptal, enayi, ezik yerine konuyor olmanın acı tadı.— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) November 21, 2020
Ülkemiz, Halkımız hep yağmalanmaktadır https://t.co/p2MszrCmdn
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