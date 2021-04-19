Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Can Yılmaz'a 'vergi' yanıtı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyuncu ve yazar Can Yılmaz'ın sosyal medya üzerinden sorduğu sorulara yanıt verdi.
Oyuncu ve yazar Can Yılmaz'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek, "Dünya gençliğinin kolayca ulaşabildiği, elektronik, internet, bilgisayar, otomobil teknolojilerindeki yeniliklere ve ucuzlamaya rağmen, ülkemizde 'vergi yükü' nedeniyle, 'lüks ve pahalı' olan her şeye gençlerimizin ulaşmasını sağlayacak mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi.
Kılıçdaroğlu, Yılmaz'ın sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:
"Can Bey bu mesele önceliklerimizden birisi. Girişimcilerimizi ve gelecekteki girişimcilerimizi engelleyen her ne varsa gözden geçirilecek. Buna sadece vergi değil, girişimcileri sömüren iletişim platformları da dahildir. Tıkanıklıklar açılacak"
Can Bey bu mesele önceliklerimizden birisi. Girişimcilerimizi ve gelecekteki girişimcilerimizi engelleyen her ne varsa gözden geçirilecek. Buna sadece vergi değil, girişimcileri sömüren iletişim platformları da dahildir. Tıkanıklıklar açılacak. https://t.co/3OgE4EH6xb— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 19, 2021
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