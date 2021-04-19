Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Can Yılmaz'a 'vergi' yanıtı

19 Nisan 2021 Pazartesi, 21:48

Oyuncu ve yazar Can Yılmaz'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek, "Dünya gençliğinin kolayca ulaşabildiği, elektronik, internet, bilgisayar, otomobil teknolojilerindeki yeniliklere ve ucuzlamaya rağmen, ülkemizde 'vergi yükü' nedeniyle, 'lüks ve pahalı' olan her şeye gençlerimizin ulaşmasını sağlayacak mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi.

Kılıçdaroğlu, Yılmaz'ın sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Can Bey bu mesele önceliklerimizden birisi. Girişimcilerimizi ve gelecekteki girişimcilerimizi engelleyen her ne varsa gözden geçirilecek. Buna sadece vergi değil, girişimcileri sömüren iletişim platformları da dahildir. Tıkanıklıklar açılacak"