Çanakkale’de lüferin kilosu 400 liraya yükseldi

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 07:00

Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar denize açıldı.

Sezonun başlamasıyla palamut bolluğu yaşandı. Yaklaşık 3 ay süren palamut yoğunluğu, yerini çinekopa bıraktı. Son zamanlarda ise tezgahlardaki hamsi bolluğu dikkat çekti.

Lüfer ise henüz istenen bolluğa ulaşmadı. Tezgahlarda az rastlanılan lüferin kilosu 400 TL’ye kadar çıktı.

YURTTAŞ UCUZ DİYE HAMSİYE YÖNELİYOR

Çanakkale’de 40 yıldır balıkçılık yapan Kemal Dinçer, “Çinekop, 2 aydan beri devam ediyor. Son günlerde ise hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsinin kilosu iriliğine göre, 50 lira ile 70 lira arasında değişiyor. Lüfer, bu sene çok az oldu. Lüferin yerine çinekop fazla. Lüfer, bu sene gerçekten ‘yok’ denecek kadar az. Geçen sene 85 liraya kadar lüfer sattık fakat bu sene lüfer olmadı” dedi.

Yurttaşın fiyatı ucuz olduğu için hamsi tüketmeyi tercih ettğini belirten Dinçer, “Bundan sonraki dönemde troller çalışırsa pullu balıkların olmasını bekliyoruz. İstavrit, mezgit, tekir gibi balıklar. Av yasağı başlayana kadar olur” diye konuştu.

LODOS VURDU FİYATLAR ARTTI

Balıkçı esnafından Cemal Kartal ise “2 gündür devam eden fırtına, balık fiyatlarını biraz etkiledi ancak bu durum balık gelmesine engel olmaz. Lodoslu havada Marmara Denizi’nde balıkçılar çalışmaya devam ediyor ancak bir bölgeden balık geldiği için fiyatlarda biraz artış oldu” dedi.

Kartal, lüferin az olduğunu belirterek, “Bu sene lüfer az görülüyor. Bu nedenle de fiyatı yüksek. Hamsinin bolluğu uzun bir süre daha gider. İki boyda hamsi geliyor. Karadeniz ve Marmara’dan hamsimiz geliyor. Hamsinin fiyatı da iyi. Kilosunu 50 liradan satıyoruz. İri hamsinin ise kilosu 70 liraya satılıyor” dedi.