Nureddin Nebati'nin sözleri yeniden gündemde... Ne demişti, ne oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan verilere göre cari açık bir önceki yılın aynı ayına göre 5.34 milyar dolar artarak 7.11 milyar dolar oldu. Son 4 yılın zirvesinde olan cari açık miktarı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 27 Aralık'ta katıldığı bir programda söylediği "Türkiye cari fazlaya doğru gidiyor" sözlerini hatırlattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 229 milyon dolar artarak 5 milyar 554 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 24 milyar 223 milyon dolara yükseldi.
NEBATİ 'FAZLA VERECEĞİZ' DEDİ, AÇIK DEVAM EDİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 27 Aralık 2021'de katıldığı bir programda Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunmuştu.
Nebati, programda "Cari açık ile büyüme korelasyonu" grafiğini göstererek cari açık olmasına rağmen yüzde 1.7'lik bir büyüme olduğunu belirterek, "Türkiye cari fazlaya doğru gidiyor. Gitmese bile 12 milyar dolar Türkiye için nedir ya? Önümüzdeki yıl cari fazlaya gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? Turizm gelirlerimiz bu yıl patlama yaptı, önümüzdeki yıl hedeflerin ötesine geçeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
AÇIKLAMADAN SONRAKİ İLK VERİ 4 YILIN ZİRVESİ OLDU
Bakan Nebati'nin, 27 Aralık'ta bu konuşmayı yapmasının ardından açıklanan 2022 yılı verilerine göre ocak ayına ilişkin cari açık bir önceki yılın aynı ayına göre 5.34 milyar dolar artarak 7.11 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 20.22 milyar dolar oldu. Böylelikle 2017 aralık ayından bu yana en yüksek cari açık kaydedilmiş oldu.
CARİ AÇIKTA ZİRVE YENİDEN TAZELENDİ
TCMB tarafından açıklanan verilere göre şubat ayında cari açık bir önceki yılın aynı ayına göre 2.707 milyon dolar artarak 5.15 milyar dolara yükseldi. 12 aylık cari işlemler açığı ise 21 milyar 845 milyon dolar oldu.
Bugün açıklanan verilere bakıldığında ise cari açık devam etti. Şubat ayında 21 milyar 845 milyon dolar olan 12 aylık cari işlemler açığı 24 milyar 223 milyon dolara yükseldi.
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