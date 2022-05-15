Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon teşekkürü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleye konusunda Sivil Toplum Kuruluşlarına teşekkür etti. Nebati, "Yılmadan, geri adım atmadan ve her daim kararlı bir şekilde hareket ederek mücadelemizi sürdürecek, tüm sorunları birlikte aşacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından enflasyonla mücadele çalışmalarına yönelik açıklama yaptı.
Bakan Nebati, paylaşımında, "Enflasyonla mücadeleye verdikleri destekten ötürü Sivil Toplum Kuruluşlarına can-ı gönülden teşekkür ederim. Yılmadan, geri adım atmadan ve her daim kararlı bir şekilde hareket ederek mücadelemizi sürdürecek, tüm sorunları birlikte aşacağız. #BirliktenBerekete Kazanan Türkiye" ifadelerini kullandı.
FARKLI ALANLARIN TEMSİCİLERİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında, hafta içinde gıdadan hazır giyime, mobilya ve beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, çimentodan seramik ve yapı malzemeleri sektörlerine kadar farklı alanlardan temsilcilerle görüşmeler yapmıştı.
Bakan Nebati, yarın da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut ve temizlik sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşecek.
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