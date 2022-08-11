Cari denge 3.45 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre haziran ayında da cari dengede açık kaydedildi. Böylelikle cari açık serisi 8 aya çıktı.

AA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 10:10
Cari denge 3.45 milyar dolar açık verdi
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, haziran ayın ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Cari işlemler hesabı haziranda 3 milyar 458 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 667 milyon dolar oldu.

Artan enerji fiyatlarının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla haziran ayında cari açığın 3.4 milyar dolar olacağı tahmin ediliyordu.


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