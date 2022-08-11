Cari denge 3.45 milyar dolar açık verdi

11 Ağustos 2022 Perşembe, 10:10

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, haziran ayın ödemeler dengesi verilerini açıkladı.



Cari işlemler hesabı haziranda 3 milyar 458 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 667 milyon dolar oldu.



Artan enerji fiyatlarının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla haziran ayında cari açığın 3.4 milyar dolar olacağı tahmin ediliyordu.

