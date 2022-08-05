Reuters anketi ortaya koydu: Cari açık beklentisi arttı

05 Ağustos 2022 Cuma, 16:54

Reuters'ın toplam 11 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette haziran ayı için cari açık tahminleri 2.35 milyar dolar ila 5.2 milyar dolar arasında değişiyor.

Türkiye'nin haziran ayında dış ticaret açığı yüksek enerji ithalatı maliyetlerinin etkisiyle yüzde 185 artışla 8.17 milyar dolar oldu.

Cari açık enerji maliyetlerindeki artış öncülüğünde yılın ilk beş ayında 28.12 milyar dolara yükselmişti.

"EKONOMİ POLİTİKASINI İŞLEVSİZ KILABİLİR"

Geçen yıl 14.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen cari açığı daraltmak ve fazlaya geçmek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomik planının başlıca hedefleri arasında yer alıyor. Bu plan aynı zamanda faiz oranlarını düşük tutarak büyüme, istihdam, ihracat ve yatırımları artırmayı hedefliyor.

Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından sert yükselen petrol, doğalgaz ve hububat fiyatlarının Türkiye'nin cari açığını daha da büyütmesi bekleniyor.

Cari açığın kapanmasında hayati öneme sahip ihracat gelirleri ilk yedi ayda yüzde 19 artış kaydederken, küresel pazarlardaki gelişmelerle birlikte ihracatçı sektörlerde aşağı yönlü revize edilmeye başlanan yılsonu beklentileri hükümetin ihracat gelirlerine dayalı ekonomi politikasını işlevsiz kılabilir.

Ankette yıl sonu cari açık beklentilerinin medyanı 40.15 milyar dolar olarak gerçekleşirken güncel tahminler 35 milyar dolar ila 51 milyar dolar arasında yer alıyor.