Cari dengede 9 ayın en yüksek açığı
Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisanda 5 milyar 285 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 497 milyon dolarlık açık oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.
Verilere göre, Nisan 2024'te cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon dolar açık verdi.Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, nisanda 7 milyar 649 milyon dolar oldu.
Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 110 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 548 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 355 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 609 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.
Nisanda yıllıklandırılmış cari açık ise 31 milyar 462 milyon dolar oldu.
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