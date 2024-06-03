Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'dan Denizli yönüne ilerleyen M.K. idaresindeki 20 ALF 981 plakalı hafif ticari araç, Dallıca Kavşağı'nda, aynı yönde seyreden F.Y'nin kullandığı 34 SG 0883 plakalı otomobile arkadan çarptı, ardından yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki yolcular Ü.K, E.K. ve F.K. yaralandı.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı.
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