Cari dengede iki yılın en yüksek fazlası
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre Türkiye’de cari denge Eylül ayında dış ticaret açığındaki daralmanın desteğiyle 2021’den bu yana ikinci kez fazla verdi.
Türkiye ekonomisi bu yıl ikinci kez cari fazla verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre cari denge 1,88 milyar dolar fazla verdi.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi cari fazlanın 1,4 milyar dolar olması yönündeydi.
Haziran ayında Türkiye ekonomisinde 693 milyon dolarlık cari fazla verilmişti. Bundan önce 2021 yılında dört aylık bir cari fazla serisi kaydedilmiş, 2021 yılının Ekim ayında 4,1 milyar dolarlık cari fazla görülmüştü.
Çekirdek fazla 7 milyar doları aştı
TCMB verilerine göre 12 aylık cari açık 51,7 milyar dolara geriledi. Orta Vadeli Program'daki (OVP) öngörülere göre 2023 yılında cari açığın 42,5 milyar dolar olması bekleniyor.
Çekirdek denge olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı Eylül ayında 7,1 milyar dolar fazla verdi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6,3 milyar dolar olurken bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5,03 milyar dolar oldu.
Eylül'de doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 337 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları ise 1,02 milyar dolar tutarında net giriş gösterdi.
Resmi rezervlerde bu ay 7,7 milyar dolarlık artış olurken net hata noksan girişi 208 milyon dolar olarak kaydedildi.
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