Cari fazla başka bahara: Enerjide dışa bağımlılığın azalmasına ilişkin hedefler yine tutmadı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.10.2023 - 07:47

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2024 Bütçe Teklifi’nde, özellikle cari açığı artırması nedeniyle enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedefine bir kez daha yer verilirken paylaşılan rakamlar bunların tutmadığını ortaya koydu:

Doğalgazın elektrik enerjisi üretimindeki payı geçen yıl yüzde 22.9’du. Bu yıl yüzde 20.7’ye düşürülmesi planlanıyordu. Ancak yılsonu gerçekleşme tahmini yüzde 23 ile geçen yılın da üzerine çıkarıldı. Bu yılki hedef tutmazken iktidar gelecek yıl doğalgazın elektrik enerjisi üretimindeki payını yüzde 20.5’e düşürmeyi hedefliyor. 2025 tahmini yüzde 19.3.





Doğalgazın elektrik üretimindeki payını düşürme hedefi tutmazken elektrik enerjisi üretimindeki yerli kaynak payı da geçen yıla göre azaldı. Yerli kaynak payı geçen yıl yüzde 57.93’tü. Bu yıl yüzde 57.7 olması planlanıyordu. Ancak yılsonu gerçekleşme tahmini yüzde 54.5. Ayrıca yerli kaynak payının gelecek yıl yüzde 58.9, 2025’te de yüzde 59.3’e çıkarılması hedefleniyor.





Türkiye yıllardır doğalgaz yeraltı depolama kapasitesini artırmaya çalışıyor. Ancak ilerleme sağlayamıyor. Geçen yıl gerçekleşme 5.8 milyar metreküp oldu. Bu yıl 10 milyar metreküp hedefine karşın gerçekleşme tahmini yine 5.8 milyar metreküp. Gelecek yılın hedefi de 5.8 milyar metreküp.

Öte yandan Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın tamamlanma oranı 2022’de yüzde 42.25’ti. Bu oranla ilgili tahmin 2023 için yüzde 56.25, 2026 için yüzde 93.75.