Çarpıcı araştırma ortaya çıkardı: Emeklinin yüzde 99'u mutsuz!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 11:30

Güncelleme: 30.12.2024 - 13:46

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süphan Nâsır başkanlığındaki araştırma ekibi, 2024 Ekim ayında gerçekleştirdiği araştırma ile ekonomik daralma ve enflasyonun emekliler üzerindeki etkilerini inceledi. Yapılan araştırmaya 1968 kişi katıldı. Araştırma, özellikle emeklilerin yaşam kalitesindeki değişiklikleri ve harcama eğilimlerindeki dönüşümü ortaya koydu.

EMEKLİLERİN YÜZDE 99'U MUTSUZ

Araştırmaya katılan emeklilerin yüzde 70’i hayatından memnun olmadığını belirtirken, yüzde 99’u ülkenin ekonomik koşullarından, yüzde 84’ü sağlık sisteminden, yüzde 98’i ise demokrasinin işleyişinden memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Genel toplumun memnuniyet seviyelerine göre emeklilerin yaşam kalitesi, ekonomik zorluklar nedeniyle daha da olumsuz etkilendiği belirtildi.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE EMEKLİLERİN ÖNCELİĞİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Araştırmaya katılan emeklilerin yüzde 65’i market alışverişinden önce fiyat karşılaştırması yaptıklarını belirtirken, yüzde 55’i ürünlerin indirimde olmasını beklediğini ifade etti. Ayrıca yüzde 67’si birden fazla marketten alışveriş yaparak indirimli fiyatlardan yararlanmayı tercih ediyor. Emeklilerin market alışverişi yaparken daha uygun fiyatlı ürünlere yöneldiği ve indirimli seçenekler aradığı gözlemlendi.

EKONOMİK ENGELLER SOSYAL YAŞAMI KISITLIYOR

Emekliler, enflasyon ve ekonomik koşullar nedeniyle sosyal yaşamda da zorlanıyor. Araştırmaya katılan emeklilerin yüzde 23’ü dışarıda yemek yemeği bütçelerinin yetersizliği nedeniyle tamamen bıraktıklarını belirtirken, yüzde 57’si ayda bir veya birkaç ayda bir dışarıda yemek yemeyi tercih edebiliyor. Ayrıca, emeklilerin yüzde 57’si biletli etkinliklere katılmadığını, yüzde 33’ü ise yalnızca birkaç ayda bir etkinliklere katılabildiklerini ifade etti.

TATİL İMKÂNI SINIRLI

Araştırmaya katılan emeklilerin yüzde 40’ı son üç yıl içinde tatil yapamadıklarını belirtirken, yüzde 70’i ise eskisi kadar sık tatile gidemediğini belirtti. Ekonomik zorluklar nedeniyle emeklilerin tatil harcamalarını sınırladığı ve tatil yapmayı zorlaştıran bütçe kısıtlamaları yaşadığı ortaya çıktı.

YATIRIM TERCİHLERİ DÖVİZ VE ALTIN

Tasarruf yapan emeklilerin yüzde 44’ü tasarruf yapmadıklarını belirtirken, yatırım tercihleri arasında en yüksek oranı döviz ve altın alıyor. Katılımcıların büyük bir bölümü, tasarruf ve yatırım tercihlerini güvenli ve istikrarlı araçlardan yana kullanıyor.