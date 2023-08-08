Çarpıcı kulis... Merkeze 'gölge başkan' iddiası

Yayınlanma: 08.08.2023 - 17:52

Güncelleme: 08.08.2023 - 17:53

Cevdet Akçay'a bankacılıkla ilgili birimlerin bağlanacağı iddia edildi.

Barış Soydan, 10haber'deki yazısında, atanan üç kişi arasında en dikkat çekici isim olan Cevdet Akçay'a bankacılıkla ilgili birimlerin bağlandığını belirtti. Soydan, banknot matbaası ve emisyon gibi birimlerin Akçay'ın görev alanında olacağının konuşulduğunu yazdı.

Soydan, araştırma ve yatırımcı ilişkileri gibi birimler yerine, banknot matbaası ve emisyon gibi "iş yükü yoğun" birimlerin Akçay'a bağlanmasının "dikkat çekici" olduğuna ayrıca değindi.

"FATİH KARAHAN 'GÖLGE BAŞKAN' GİBİ KONUMLANDIRILDI"

Soydan, Fatih Karahan ve Hatice Karahan için şu ifadeleri kullandı:

"Para politikası açısından en belirleyici birim olan Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü ise Başkan Yardımcısı Fatih Karahan'a bağlanırken bankanın yatırımcılara bakan yüzü olan yatırımcı ilişkileri birimi Hatice Karahan'ın sorumluluğuna verilmiş. Banka içi kaynaklar, Fatih Karahan'a çok sayıda birimin bağlandığını ve adeta bir "Gölge başkan" gibi konumlandırıldığını ifade ediyor."

Yazıya göre bazı bankacılık kaynakları, Fatih Karahan'ın Bakan Yardımcısı olmayı talep ettiğini, ancak şartlar değişince güçlü bir konumlandırma ile Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini kabul ettiğini söyledi.