Merkez Bankası'nın yeni başkan yardımcılarıyla ilgili bilinmeyenler sızdı: 'Biri Erdoğan'ın danışmanlarıyla gerilim yaşamış....'

Yayınlanma: 31.07.2023 - 09:49

Güncelleme: 31.07.2023 - 09:49

Resmi Gazete'de, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle Merkez Bankası'nın 3 başkan yardımcısı görevden alındı.

Buna göre Merkez Bankası Başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine; Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

Üç ismin de Hafize Gaye Erkan gibi Boğaziçi Üniversitesi mezunu olması ilgi çekti.

Son olarak 10Haber yazarı Barış Soydan; Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan hakkında bilinmeyenleri köşesine taşıdı.

Soydan'ın yazısından ilgili kısım şu şekilde:

"Kamuoyunda en az bilinen isimle başlayalım: Fatih Karahan. Kendisi bir 'labor economist', yani ağırlıklı olarak işgücü alanında çalışan, çalışma ekonomisti diyebileceğimiz bir isim. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın yeğeni.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın atanmasında da Murat Mercan'ın referansının etkili olduğu Ankara'da ne zamandır konuşuluyor. Konuya yakın kaynaklar Fatih Karahan'ın geçmişte Merkez Bankası'nda görev almak için girişimde bulunduğunu, ancak bazı kaygılar nedeniyle gerçekleşmediğini söylüyorlar."

KENDİ İMKANLARIYLA ABD'YE GİTMİŞ

"Diğer Başkan Yardımcısı Hatice Karahan daha önce Cumhurbaşkanı başdanışmanlığı görevinde bulunmuştu. Ayrıca çeşitli kuruluşlarda danışmanlık görevi üstlenmiş ve Yeni Şafak gazetesinde köşe yazıları yazmış bir iktisatçı. Karahan'ın aslında Davutoğlu ekibine daha yakın olduğu, Cumhurbaşkanlığında diğer başdanışmanlar ile yıldızının pek barışmadığı Ankara'da konuşulanlar arasında.

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenmesi sonrasında bağının iyice koptuğu ve misafir akademisyen olarak görev yapmak üzere kendi imkanlarıyla ABD'ye gittiği biliniyor. Bir ara Gelecek Partisi'nde görev alacağı iddialarının konuşulduğunu da belirtelim.

Burada bir ara verelim ve bir soru soralım: Bu iki isim ayrı ayrı zamanlarda Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcılığı görevine atansalardı acaba nasıl tepki gelirdi? Çok büyük ihtimalle Fatih Karahan ve Hatice Karahan'ın atamaları tek tek yapılsa 'ehliyet, liyakat' algısı bugünkü kadar güçlü olmazdı. Bunu değiştiren muhtemelen bu isimlerin birlikte atandığı üçüncü ismin oluşturduğu etki.

Üçlü atama listesinde herhalde en çok dikkat çeken isim onunki: Osman Cevdet Akçay.

Cevdet Akçay piyasada tanınan bir isim. Boğaziçi Üniversitesi kökenli, daha önce Yapı Kredi bankasında baş ekonomist olarak görev yaptı. Güçlü bir akademik geçmişe sahip olduğuna kuşku yok. Ama Merkez Bankası başkan yardımcılığına atanmasında bundan çok siyasilerle ilişkisi etkili olmuş gibi."

"DAVUTOĞLU İLE YAKINLIĞI BİLİNİYOR..."

"Cevdet Akçay'ın Ankara ile bağları eskiye dayanıyor, Boğaziçi dönemi ve sonrasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yakınlığı olduğu biliniyor. Hatta Davutoğlu göreve geldikten sonra Akçay'ın kamuda görev alacağına dair haberler yayılıyor. Dönemin tanıkları bu konudaki beklentinin özellikle 2015 yılı başında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'ya ağır suçlamalarda bulunduğu esnada gündeme geldiğini belirtiyor. Bazı kaynaklar Akçay'ın o dönem başkan adayı olarak görüldüğünü söylerken bazıları bu iddiaların Akçay'ın çevresinden yayıldığı savunuyor.

Akçay'ın Davutoğlu'na en yakın isimlerden Etyen Mahçupyan ile yakın bir ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin bir ara Erdoğan'ın baş danışmanlarıyla aralarında ciddi bir gerilime neden olduğu da anlatılanlar arasında."