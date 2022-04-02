CarrefourSA Genel Müdürü Kartallıoğlu, stokçuluk iddiaları hakkında konuştu

02 Nisan 2022 Cumartesi, 06:13

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, bir basın toplantısıyla hem şirketinin faaliyetlerini anlattı hem güncel sorunları yanıtladı.

Sürekli artan gıda enflasyonu konusunda zincir marketlere haksızlık edildiğini belirten Kartallıoğlu’nun özellikle şu vurgusu dikkat çekti: “Üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) ile tüketici enflasyonu (TÜFE) arasında 50 puanlık fark var. Bu farkı tutan perakende dünyasıdır. Modern ticaret, rekabet ve bizim gibi şirketler olmasa bu fark kalmaz.” Market depolarına yapılan baskınları da değerlendiren Kartallıoğlu şöyle konuştu:

ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR

“Bir marketin deposunun olmasından daha doğal bir durum yok. Soruyorum size o depolar olmasa biz nasıl pandemide rafları dolu tutmakla övünecektik? Ayrıca finansman açısından elde fazla stok tutmak kârlı bir durum değildir, bunu büyük marketler yaparsa zarar ederler. Bir marketin deposunda iki palet yağ tutması stokçuluk değildir.”

Rakip market yöneticilerinin mesajlaşarak tek fiyat belirlemesinin mümkün olmadığını da ifade eden Kartallıoğlu, “Ben fiyat konusunda kendi satın alma müdürümle anlaşamıyorum daha, rakibimle nasıl anlaşacağım” diye sordu.

Ayrıca yurttaşın alım gücünün düştüğüne dikkati çeken Kartallıoğlu, bu nedenle tüketicilerin nispeten daha ucuz olan “market markası” ürünlere yöneldiğini söyledi. Kartallıoğlu şeker ve buğdayda tedarik sorunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.