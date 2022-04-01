Tarım Kredi marketlerinde satışa sunulan 'uygun' ayçiçeği yağı tükendi

01 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı dönemde Türkiye’ye ham yağ getiren gemilerin Kerç’te mahsur kaldığı dönemde yaşanan ayçiçeği yağı krizi, gemiler gelse de halen çözülemedi. Bugün marketlerde 5 litrelik ayçiçeği yağı 180 liralık en düşük fiyatla satılıyor.

Hatırlanacağı gibi TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, geçen salı yaptığı açıklamada, “5 kiloluk ayçiçeği yağını Tarım Kredi marketlerinde piyasanın oldukça altında bir fiyatla 129 liradan satışa sunduk” demişti. Ancak Ankara’nın farklı noktalarında hizmet veren Tarım Kredi’ye bağlı beş Kooperatif Market şubesini yaptığımız ziyaretlerde 129 TL’lik yağlara ulaşamadık. Mağaza görevlileri, yağın ne zaman geleceği sorusuna, “Pazartesi sınırlı sayıda ürün geldi, hemen tükendi. Bir daha ne zaman gelir bilemiyoruz” yanıtını verdi. Yine TMO’nun PTTAVM’deki çevrimiçi mağazasında satışa sunulan yağlar da tükendi. Geçen salı günü internet üzerinden kargo dahil 140.50 liraya satılan 5 litrelik TMO ayçiçeği yağı satışa kapatıldı. Güldal’ın açıklamasıyla ayrıca, birkaç hafta önce 92.5 TL’ye satılan yağa yüzde 40 zam yapıldığı da ortaya çıktı.