CHP'li Veli Ağbaba'dan Erdoğan'ın 'manda yoğurdu' karışımına sert tepki: 'Vatandaş marketten parayla, sen AKP'li belediyeden bakraçla'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi" karışımına ilişkin "Anadolu’da benim insanım istediği marketten, istediği gibi her türlü yoğurdu bulabiliyor mu? Manda yoğurdunu da buluyor, koyun yoğurdunu da buluyor, keçi yoğurdunu da buluyor" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Vatandaş marketten parayla, sen Ak Partili belediyeden bakraçla" diyerek sert tepki gösterdi.
Tokat'ta çiftçilerle buluşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere beslenme tarifi vermiş "Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona çay biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa" demişti.
Muhalefet ve yurttaşlardan Erdoğan'ın "manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi" karışımına tepkiler gelmeye devam ederken Erdoğan bugün yeni açıklamalarda bulundu.
"Sanki Türkiye manda fakiri bir ülke" diyen Erdoğan, sözlerini "Anadolu’da benim insanım istediği marketten, istediği gibi her türlü yoğurdu bulabiliyor mu? Manda yoğurdunu da buluyor, koyun yoğurdunu da buluyor, keçi yoğurdunu da buluyor" sözleriyle savundu.
"O NASIL OLACAK PEKİ?"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın 'manda yoğurdu' açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.
Akşener, "Vatandaş marketten parayla, sen Ak Partili belediyeden bakraçla. O nasıl olacak peki?" dedi.
Vatandaş marketten parayla, sen Ak Partili belediyeden bakraçla.— Meral Akşener (@meral_aksener) March 31, 2022
O nasıl olacak peki? https://t.co/58A1sbdnI4
AĞBABA'DAN SERT TEPKİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin sert tepkilerde bulundu.
Ağbaba sosyal medya hesabından "Erdoğan’a gece yatmadan manda yoğurtlu şifa karışımı, asgari ücretliye ise yatağa aç girmek düşüyor. Geceleri şifa karşımı yiyen tok açın halinden anlamıyor" dedi.
Ağbaba'nın paylaşımı şu şekilde:
Erdoğan "asgari ücreti yeniden zam yapılması için bunun vakti Aralık'tır" diyor.— Veli Ağbaba (@veliagbaba) March 31, 2022
Erdoğan’a gece yatmadan manda yoğurtlu şifa karışımı, asgari ücretliye ise yatağa aç girmek düşüyor.
Geceleri şifa karşımı yiyen tok açın halinden anlamıyor. https://t.co/EqN5xiit4W
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