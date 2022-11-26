Catherine Mann :'Enflasyon tahminim beklentinin de üzerinde'

26 Kasım 2022 Cumartesi, 07:00

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Catherine Mann, enflasyonun BoE tarafından bu ayın başında yayınlanan tahmin aralığının üst bandında olmasını beklediğini söyledi.

Bu yıl PPK'nın faizi üyelerin çoğunun istediğinden daha hızlı artırılması yönünde oy vermiş olan Mann, ücretler ve çekirdek fiyatların çok hızlı yükselmekte olduğunu savundu.

BoE 3 Kasım'da yaptığı açıklama ile enflasyonun 2 yıllık süreçte yüzde 2 hedefinin altına ineceğini öngörmüştü. Ancak BoE'nin anketi enflasyonun yıl sonunda yüzde 3'ün üzerinde olması olasılığını yüzde 28 olarak gösteriyor. Mann açıklamasında, "Benim tahminim bu beklentinin de üzerinde" diye konuştu.