Catherine Mann :'Enflasyon tahminim beklentinin de üzerinde'
BoE Para Politikası Komitesi üyesi Catherine Mann enflasyonun BoE'nin yayınladığı tahmin bandının üst sınırında olmasını beklediğini söyledi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Catherine Mann, enflasyonun BoE tarafından bu ayın başında yayınlanan tahmin aralığının üst bandında olmasını beklediğini söyledi.
Bu yıl PPK'nın faizi üyelerin çoğunun istediğinden daha hızlı artırılması yönünde oy vermiş olan Mann, ücretler ve çekirdek fiyatların çok hızlı yükselmekte olduğunu savundu.
BoE 3 Kasım'da yaptığı açıklama ile enflasyonun 2 yıllık süreçte yüzde 2 hedefinin altına ineceğini öngörmüştü. Ancak BoE'nin anketi enflasyonun yıl sonunda yüzde 3'ün üzerinde olması olasılığını yüzde 28 olarak gösteriyor. Mann açıklamasında, "Benim tahminim bu beklentinin de üzerinde" diye konuştu.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- Adını duyan şaşırıyor: 'Türkiye'de adaşım yok'
- 'Daha dur bu iyi günleriniz...'
- Vicdansızlığın adı siyaset oldu!
- Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor...
- Soylu'ya sert sözlerle yüklendi
- Benzine indirim geldi
- İstiklal Caddesi için yeni karar
- Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
- Erdoğan'a yanıt verdi: Bak Recep Tayyip Bey!..