Çaya gelen yüzde 43 zamma sevinenler de oldu

17 Mayıs 2022 Salı, 14:44

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Komisyonu Üyesi Yavuz Selim Çakıroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yaş çay alım fiyatlarına ilişkin, "Üretici açısından bakıldığında elbette gönül bundan daha fazlası olsun isterdi ancak, sektörün gerçekleri içinde verilebilecek en iyi fiyat tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, yazılı açıklamasında, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte toplamda 7 lira olarak açıklanan kilogram başına alım fiyatının maliyet unsurları ve enflasyon göz önüne getirildiğinde normal olduğunu belirtti.

"Üretici açısından bakıldığında elbette gönül bundan daha fazlası olsun isterdi ancak, sektörün gerçekleri içinde verilebilecek en iyi fiyat tespit edilmiştir" değerlendirmesini yapan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Kuru çayın üretiminde en büyük maliyet unsuru olan yaş çay yaprak fiyatının ardından sahip olduğu pazar payı ile sektörün yönlendirici konumunda olan ÇAYKUR'un, önceki yılların aksine kuru çay fiyatlarında da yaklaşık yüzde 43'lük bir artış yapması kamu-özel ayrımına gitmeden tüm sektörü sevindirmiştir. Sektörde istikrar önceki yıllara göre daha iyi olacaktır. Yaş çay yaprağına verilen yüzde 73'lük oran dikkate alındığında, kuru çaya yapılan zam yeterli görülmeyebilir. Ancak ÇAYKUR'un önümüzdeki haftalarda da gereken piyasa düzenlemelerini yapacağını sanıyoruz."