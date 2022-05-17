Zam geldi, süper marketler çayı satıştan çekti
Ankara’nın Sincan ilçesinde çaya gelen zammı fırsat bilip çay reyonunu boşaltan bir süper markete zabıta tarafından ceza kesildi.
Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde süper market zinciri GİMSA’nın mağazasında meydana geldi.
Çaya gelen zammı fırsat bilen süper marketin çalışanlarının çay reyonunu boşalttığı anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı.
Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti.
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