Çayırhan Termik Santralı ve maden sahalarının özelleştirilmesi için ihale 4 Mart’ta: Maden işçisi yollarda

Yayınlanma: 11.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.02.2025 - 04:00

İktidar, Çayırhan Termik Santralı ile maden sahalarının özelleştirilmesinden vazgeçmeyince işçiler soğuk havaya karşın Beypazarı’ndan Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti. Tepkileri azaltmak için ihale şartnamesinde küçük değişiklikler yapıldığı öğrenilirken Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, “Bu, bir parmak bal bile değil” dedi.

Çayırhan işçileri kasım ayında özelleştirmeye karşı kendilerini madene kapatarak eyleme başlamışlar daha sonra da Ankara’ya doğru yürüyüş kararı almışlardı. Tepkiler üzerine Özelleştirme İdaresi son teklif verme tarihini 4 Aralık’tan 4 Mart 2025’e erteledi. Bunun üzerine de sendika eyleme ara verdi, iktidar tepkileri yumuşatmak için şartnamede bazı küçük değişikler yaptı. 2 bin 50 işçi için güvence verildi. Ancak kazanılmış hakları ile ilgili bir düzenleme yapılmadı. İlk şartnamede işçilerin lojmanları 4 ay içinde boşaltması isteniyordu. Burada da süre 12 aya çıkarıldı.

Bu süreçte AKP’nin santral ve lojmanların satışı ile maden sahalarının özelleştirilmesinden vazgeçmemesi üzerine ihale tarihinin yaklaştığı bugünlerde işçiler yeniden yürüyüş kararı aldı.

4 GÜNLÜK YÜRÜYÜŞ

İşçilerin son durağı Özelleştirme İdaresi olacak. Dört gün sürmesi planlanan yürüyüşe yaklaşık 800 işçi katılıyor. Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, aylardır işçilerin kapısını çalanın bulunmadığına dikkat çekti. “Ne bir müzakere ne bir sonuç var. Ülkemizin geleceği için işçilerimiz ve bölge halkıyla birlikte varlık satışına karşı mücadelemize devam ediyoruz” diyen Akçul şöyle konuştu:

“Müzakere süreci başlasın diye ilerleyişimize ara vermiştik. Aylardır çırpınıyoruz, bu büyük hatadan dönülsün diye. Görünen o ki Türkiye sesimizi duydu ama bakanlık duymadı. O gün de söyledik ‘Bizler bu özelleştirme adı altındaki varlık satışı iptal edilene kadar mücadelemize devam edeceğiz.’ Maalesef müzakere yok, sonuç yok. Bizim aklımızı mı hafife alıyorlar, yoksa ağzımıza bir parmak bal mı çalıyorlar? Bu, bir parmak bal bile değil. Bu olsa olsa bir parmak daha zehir. Biz bu zehri yutmayacağız. Sadece Çayırhan satılmıyor, vatanın bir parçası satılıyor” diye konuştu.

BAKAN ŞİMŞEK’E TEPKİ: AKLINI BAŞINA ALSIN

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Işıkhan, konuyu cumhurbaşkanı yardımcısı ile görüşeceğini söyledi. İşçilerin yürüyüşüne de katılan Atalay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e şu sözlerle tepki gösterdi: “Bu işin esas sorumlusu maliye bakanı. Duymamaya görmemeye devam ediyor. Bu bizim huzurumuzu kaçırıyor. Ülkenin de huzurunu kaçırıyor. İnşallah bir an evvel aklını başına alır. Yeteri kadar sıkıntı veriyor topluma, beraber göreceğiz ne olacağını."