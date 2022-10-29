ÇAYKUR 2022 yaş çay sezonunu kapattı
ÇAYKUR 28 Ekim 2022 itibariyle yaş çay sezonunun kapandığını belirterek sezon boyunca 582 bin ton yaş çay aldı.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 16 Mayıs 2022 tarihinde açılan 2022 yaş çay sezonu 28 Ekim 2022 itibariyle son buldu.
Çay alabilmek için rekabet oluşturan özel sektör firmaları da devletin vermiş olduğu fiyatın üzerinde fiyat vererek çay müstahsilinden çay alması üzerine ÇAYKUR, 2021 yaş çay sezonunda 860 bin ton çay alırken bu yıl 3 sürgünde toplamda 582 bin ton yaş çay aldı.
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