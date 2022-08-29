ÇAYKUR'dan yaş çay alımı duyurusu
ÇAYKUR dekar başına 500 kilogram yaş çay alımı yapılacağını duyurdu. Alımlar 1 Eylül'de başlayacak.
ÇAYKUR, üçüncü sürgün döneminde dekar başına 500 kilogram yaş çay alacak. ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü sürgün yaş çay alımlarının, 1 Eylül Perşembe gününden itibaren başlayacağı belirtildi. Bütün fabrikalarda yaş çay alımı öncesi hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, dekara 500 kilogram alım kotası uygulanacağı bildirildi.
ÖDEMELER 1 EYLÜL'DE
Öte yandan, ÇAYKUR'un üreticilerden temmuz ayında alınan 122 bin 276 ton çay karşılığı olan yaklaşık 819 milyon liranın ilgili banka hesaplarına aktarılacağı, üreticilerin ise hesaplarındaki parayı 1 Eylül Perşembe günü çekebilecekleri kaydedildi.
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