ÇAYKUR’un 2023 Faaliyet Raporu yayımlandı: Kâr küçük, borç büyük!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.05.2024 - 04:00

Türkiye Varlık Fonu bünyesinde yer alan Çaykur’un 2023 Faaliyet Raporu yayımlandı. Yönetim kurulu başkanının aynı zamanda genel müdürlük görevini sürdürdüğü kurumda yönetim kurulu ise beş üyeden oluşuyor. Yönetim kurulu üyelerine tolam brüt 938 bin 845.89 TL ödenen kurum 2017 ile 2021 yılları arasında 5 yıl ardı ardına zarar açıkladı. 2022 ile 2023 yıllarını ise kârla kapatan Çaykur’un 2022 yılında 60.2 milyon TL olan kârı, geçen yıl 69.2 milyon lira olarak gerçekleşti. Faaliyet raporunda şu bilgilere yer verildi:

“Teşekkülümüzün geçmiş yıl zararlarının 2.3 milyar TL tutarındaki kısmı enflasyon düzeltmesi ile tasfiye edilerek 2024 yılına devreden geçmiş yıl zararı 46 milyar 129 milyon 994 bin 308.54 TL. 2023 yılı dönem net kârı ise 69 milyon 265 bin 331.83 TL’dir.

Kurumun kredi borçlarındaki artış ise dikkat çekti. Raporda, “2023 yılı cari dönem sonu itibariyle kısa vadeli mali borçlar hesabının bakiyesi 5 milyar 822 milyon 700 bin TL’dir. Bu borcun tamamı banka kredilerinden oluşmaktadır ve geçen yılın (2022) bakiyesi olan 4 milyar 841 milyon 500 bin TL’ye göre yüzde 20.27 oranında artış göstermiştir” denildi.

2023 yılı dönem sonu itibarıyla kuruluşun ticari borçları ise 25 milyon 703 bin 503.65 TL artarak 279 milyon 610 bin 269.65 TL’ye çıktı. Kurumun satıcılara 269.5 milyon lira borcu bulunuyor.

