Bu lezzet çay saatlerinizin yeni yıldızı olacak: Nefis Van Pastası tarifi...

Van pastası, çay saati sofralarının gözde kurabiye tariflerinden biridir. Yumuşak dokusu ve hafif tatlı aromasıyla bu tarif, misafirlerinizi mest edecek lezzetli bir atıştırmalık seçeneği sunar.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 18:42
Bu lezzet çay saatlerinizin yeni yıldızı olacak: Nefis Van Pastası tarifi...
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Adının "Van pastası" olmasına aldanmayın. Bu tatlı, kremalı veya meyveli bir pasta gibi karmaşık değil; aslında yapımı oldukça basit ve sade bir keke benziyor. Van pastası tarifi, istediğiniz malzemelerle kişiselleştirilebilir ve çay saati sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline gelebilir. Peki, çay saatlerinizin yen yıldızı olacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte nefis Van Pastası tarifi...

VAN PASTASI TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta (birinin sarısı üzerine)

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 paket kabartma tozu

1 adet portakal kabuğu rendesi (Limon da olur)

4 su bardağı un

1 çay bardağı ceviz (üzeri için)

VAN PASTASI YAPILIŞI

Yumurta, yağ ve şekeri çırpın.

Kuru malzemeleri de ilave edin.

Ele yapışan bir hamur olmalı, çok fazla un eklememeye özen gösterin.

Elinizi yağlayarak mandalina büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın. 

Yumurta sarısını sürüp ceviz ekleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin.

Van pastası tarifiniz hazır. 

Afiyet olsun!


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