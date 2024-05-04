Eğitimci-ressam Zafer Gençaydın toprağa verildi

Yayınlanma: 04.05.2024 - 20:50

Güncelleme: 04.05.2024 - 20:50

Çağdaş ressamlardan, eğitimci, düşünür, yazar Prof. Dr. Zafer Gençaydın 3 Mayıs 2024 günü yaşamını Ankara’da yaşamını yitirdi.



Gençaydın’ın cenaze namazı bugün Ankara’da, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılındı.

Camideki törene, Çağdaş Sanatlar Vakfı Başkanı Devrim Gürsel Erol ve vakıf üyeleri, Birleşik Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Başkanı Süleyman Dodi Dündar ve dernek üyeleri, İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı yöneticileri, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Ankara Şube Başkanı Ahmet Tan, gazetemiz yazarı Işık Kansu, ressamlar, sanatçılar, Gençaydın’ın ailesi, öğrencileri ve dostları katıldı.

