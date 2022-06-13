Çelik ürünleri üreten Kocaer Çelik halka arz oluyor

13 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

İzmir Aliağa’da farklı sektörlerde kullanılan çelik ürünlerini üreten Kocaer Çelik halka açılacak. Grubun hedeflerini anlatmak için İzmir’deki fabrikada bir basın toplantısı düzenleyen Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, Sermaye Piyasaları Kurulu’na (SPK) başvuru yaptıklarını ve sonuç beklediklerini söyledi. Kocaer, son 12 ayda 533 milyon dolar ciro yaptıklarını bunun da 393 milyon dolarının ihracat olduğunu belirtti.

Satışların yüzde 93’ünü döviz cinsinden gerçekleştirdiklerini ve ihracata odaklı üretim gerçekleştirdiklerini söyleyen Kocaer, şunları söyledi:

“İç pazarda yokuz. Sadece projeli işlere belli dönem toplu satış yapıyoruz. Çünkü iç pazarda İzmir’den Ankara’ya ürün göndermekle İzmir’den Romanya’ya ürün göndermenin maliyeti aynı.”

Maliyet artışlarını da değerlendiren Kocaer, ihracatçı oldukları için bu artışlardan iç pazara çalışan firmalar kadar etkilenmediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

“3 milyon lira olan doğalgaz faturamız 27 milyon liraya çıktı. Kazancımız dövizle ama yine de döviz bazında hesaplayınca da Dört kat artmış oluyor. Bunun yanında çalışanlarımıza ara zamlar yapmak zorunda kaldık çünkü alım gücündeki düşüşü hepimiz görüyoruz.”

KÂR 500 LİSTESİ OLMALI

Dünyada üretilen 1.8 milyar tonluk çeliğin yaklaşık 1 milyar tonunu Çin’in ürettiğini söyleyen Kocaer, “Böyle bir üretimle baş etme şansımız yok. Tonaj olarak ona ulaşamayız. Bunun için katma değerli üretim yapmalıyız. Katma değerli ürün üretince maliyet artışları da sizi etkilemiyor. Hatta bizim de ilk 100’ünde olduğumuz ISO 500 listesini büyüklük odaklı değil kârlılık odaklı yapmalıyız” dedi.