Ekonomist Atilla Yeşilada: ‘Bizi 21 Aralık’a götürecek kur şoku başladı’

12 Haziran 2022 Pazar, 09:24

Geçtiğimiz Perşembe gününün gece yarısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ‘Yeni adımlar silsilesi' adlı açıklamaları oldu.

Birçok uzman ekonomist tarafından art arda gelen bir dizi düzenlemenin, enflasyonu düşürmek ve kuru dengelemek gibi konularda etkisinin zayıf olacağı düşünüyor.

Ekonomi yönetiminin attığı adımları değerlendiren Ekonomist Atilla Yeşilada, “Güya doları düşürmeye yönelik tedbirler. Burnumuza koca Beypazarı havucu kaçmış, solunum yollarını tıkıyor, bunlar çubukla kulağımızda biriken kiri çıkararak çözüm arıyor” ifadelerini kullandı. Yeşilada yaptığı değerlendirmede son 3 iş gününde Merkez Bankası'nın (TCMB) dolar kurunda patlamayı önlemek için piyasaya 1.5 dolar milyar sattığını belirterek, “Bence bizi ‘21 Aralık 2021: Film Devamı' gününe götürecek kur şoku başladı bile. Yolun sonunda 1970'lerin Kapalı Kambiyo Rejimi var” yorumunu yaptı.

"ARTIK YUMURTACILIK İŞKOLUNA KADAR BULAŞTI"

Bireylere yönelik Gelire Endeksli İç Borçlanma Senedi (GES) ile döviz çekemeyeceklerini ve halka arz ücretlerinde indirim gibi düzenlemelerin yabancı yatırımcıyı cezbetmeyeceğini ifade eden Yeşilada, “Finans sektöründen başlayan dengesizlik, yani kaynakların müsrif kullanımı/verimsiz alanlara kaçması artık yumurtacılık işkoluna kadar bulaştı. Bu ekonomiyi yüzde 10.000 faiz artırımıyla da kurtaramazsın” ifadelerini kullandı.

"GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE"

Yazın enflasyonun düşmeyeceğini öngören, global emtia rallisinin de henüz yolun yarısında olduğunu ifade eden Ekonomist Atilla Yeşilada, “Anketlere göre, halk gerçek enflasyonun yüzde 100'ün üstünde olduğuna dair hemfikir. Sene ortasında yüzde 70 enflasyonu telafi edecek zamlar yapılacak. Seçmenin gönlünü alabilir mi? Seçim kasımda mı, nisanda mi, fark etmez. Dün Milat'tı, artık içilen her yudum su, öpülen her bebek ve başımıza gelecek her türlü felaket seçim kazanma amacıyla yapılacak” dedi.

KAPALI KOMBİYO REJİMİ NEDİR?

Hazine eski Müsteşarı ve ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, "Kambiyo, asıl olarak ticarette kullanılan bir terimdir: (1) Para yerine geçen ve bir alacağı temsil eden ve adına kambiyo senetleri denilen belgelerin değiş tokuş edilmesi. Türk Ticaret Kanununda kambiyo senetleri poliçe, bono ve çek olarak sıralanmıştır. (2) yabancı bir ülkedeki bir alacağın tahsil edilmesi, bir borcun ödenmesi ya da bir yabancı ülkeden toplanan para ya da para yerine geçen taşınabilir değerlerin başka bir yere aktarılması için yapılan işlem. Bu iki anlamı dışında ekonomi alanında da yeni bir anlam kazanmıştır: (3) Kambiyo sözcüğü ekonomide döviz ve efektif anlamlarında kullanılır. Döviz, dar anlamda yabancı parayı temsil eden belgeler ve hesaplar, efektif ise nakit olarak bulundurulan ve merkez bankası tarafından alış ve satışı yapılan yabancı para anlamında kullanılır. Bu çerçevede bir ülke parasının, başka ülkelerin parasına dönüştürülmesiyle ilgili işlemlere kambiyo işlemi veya döviz işlemi denir.