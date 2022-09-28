Cem Kılıç: EYT sorunu bu formülle çözülür

28 Eylül 2022 Çarşamba, 17:33

Kamuoyunda EYT olarak bilinen, emeklilikte yaşa takılanları mağduriyetine sebep olan yasanın kabulünden bu yana 23 yıl geçti. Geçtiğimiz yıllarda AKP, kapıyı kapattığı EYT için yaklaşan seçim ve oy kayıpları nedeniyle çalışmalara başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Bakan Bilgin'in açıklaması sonrası EYT'de formülün ne olacağı merak ediliyor.

"BU İŞİN TEK FORMÜLÜ VAR"

EYT çalışmasındaki son durumu NTV'ye Sorun programında değerlendiren TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, sorunun çözümü için tek bir formülün devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Kılıç şunları söyledi:

"Formülün ne olduğunu herkes soruyor. Bakanlık bir çalışma yapmış, hükümete sunacak. Aralık ayında Meclis'e sevk edilecek. Önemli olan EYT adı verilen sistem içinde hak mahrumiyetlerinin giderilmesi gerekir. Bu nasıl giderilir? Aslında tek formülü var. Sayın Bakan 8 Eylül 1999 öncesine işaret ediyor. Bu tarih öncesinde bir kişi kadın ya da erkek, SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olabilir... Girdiği koşullarda nasıl emekli olacaksa biz onu tekrar sağlayalım. Yoksa ayrı ayrı mağduriyetlere sebebiyet vereceğiz. Önemli olan, satır aralarında da gördüğümüz gibi 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalılık süresi neydi, prim neydi ona bakacağız. "Biz aslında EYT'nin temel çıkış noktası olan o dönemki hakkımızı istiyoruz" kuralını yerine getirirsek tüm sorunları çözeriz. Bu işin tek bir formülü olduğunu düşünüyorum."

EYT NEDİR, KİMLER EYT'Lİ SAYILIYOR?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanı sıra bir de yaş şartı getirildi. EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.