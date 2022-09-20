İktidar EYT için aralık ayını işaret etmişti, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan sert yanıt
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununun çözümü için aralık ayını işaret etmesine tepki gösterdi.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık; 17 Eylül’de Kırşehir’de Cacabey Meydanı’nda düzenlenen 35’inci Ahilik Haftası programında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununun çözümü için aralık ayını işaret etmesine tepki gösterdi. Balık, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmeleri yaptı:
“Çalışma Bakanı’nın EYT ve sözleşmeli personele verdiği söz aralık ayına kaldı. Ancak; yıllardır kadro ve emeklilik bekleyen yurttaşlarımızın daha fazla belirsizlik içerisinde yaşamaya takati kalmamıştır. Göreve başladıkları günde doldurdukları prim gün sayılarıyla kazanılmış hakları olan emeklilik şartları değiştirilerek milyonlarca insan mağdur edilmektedir.
AKP iktidarının seçimi kaybetme korkusu ile gündeme aldığı EYT’lilere yönelik çözüm arayışı ortaya çıkan hak kayıplarını engellemekten uzak kalacaktır. Emekli olma şartlarını sağlayan ancak çalıştıkları dönemde çıkan kanunla maç başladıktan sonra kural değiştirilerek emekli olma süresi 15-18 yıl arasında ertelenmektedir.
Emeklilikte yaş şartını her seçim öncesi seçim malzemesi olarak kullanan ancak iktidara geldikten sonra bir sonraki seçim dönemine kadar gündeme almayan AKP iktidarı yine içi boş müjdelerle bu sefer emeklilikte yaşa takılanları ve kadro bekleyen sözleşmeli personelleri oyalamaya çalışmaktadır.
EYT ve sözleşmeli personel sadece seçim dönemlerinde kampanya malzemesi yapılmamalıdır. Fazladan bir hak talep etmeden sadece kazanılmış haklarını isteyen emeklilikte yaşa takılan ve sözleşmeli personeller siyasi gösteriş malzemesi yapılmak yerine acilen bir çözüm beklemektedir. AKP iktidarın emeklilikte yaş şartını kaldırarak bugün emeklilik hakkı kazanan milyonlarca yurttaşın sorunlarına gerçekçi çözümler üretmesi ve verilen hakları iade etmesi gerekmektedir.”
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