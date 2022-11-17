Cem Kılıç yanıtladı: EYT çıkınca maaşlar düşecek mi?

17 Kasım 2022 Perşembe, 09:48

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmada artık sona gelindi.

İlk aşamada 1,5 milyon kişinin faydalanacağı düzenlemenin aralık ayı içerisinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

Düzenlemenin ayrıntılarına yönelik çok sayıda soru işareti var. EYT çıktığında mevcut aylıkların düşüp düşmeyeceği de bu sorulardan biri.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Cem Kılıç, konuyla ilgili NTV'de değerlendirmelerde bulundu.

Aylıkların azalması gibi bir durumun söz konusu olmayacağını söyleyen Kılıç, "Bunlar tamamen uydurma laflar. Mevcut aylıkların azalması nasıl mümkün olur? Burada söylenmek istenen bütçeye yük getirmesi durumunda ileride hükümetler aylık bağlama oranlarını daha da düşürür mü? Zaten şu anda düşük, ben daha fazla düşeceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Cem Kılıç'a yöneltilen diğer sorular ve yanıtlar ise şöyle:



EYT ÇIKACAK AMA PRİM GÜNÜ KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI? YA DA KADEMELİ YAŞ MI GELECEK?

Kademli yaş düzenlemesi olmayacak. Sayın Bakan yaş ile ilgili bir düzenleme olmayacağını paylaştı. Prim günü koşullarında da değişiklik olması doğru değil ve açıklamalara istinaden muhtemelen de olmayacaktır. 8 Eylül 1999 öncesinde 4A SGK kadınlar 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü koşulu tekrar yürürlüğe koyulacak. Bağ-kur'lular içinse 1999 öncesi koşullar kadınlarda 7200 prim günü erkeklerde ise 9000 prim günü, devlet memurları açısından aynı kadınlarda 7200 prim günü erkeklerde ise 9000 prim günü emekli olabiliyordu. Sayın Bakan'ın açıklamalarından koşulların tekrar bu şekilde olması yönünde bekleniyor.

EYT’DEN KAMUDA ÇALIŞANLAR DA YARARLANACAK MI?

Kamuda çalışanlar da EYT'den yararlanabilir. Devlet memuru kadın ve erkek çalışanlar 8 Eylül 1999 öncesi işe girdiyse aynı şekilde yararlanacak. Sayın Bakan'ın 1,5 milyon kişi açıklaması yanlış anlaşıldı. Bu rakam toplam rakamı değil ilk planda sigortalılık süresini ve prim gününü tamamlayanları ifade ediyor. EYT'den faydalanacak kişi sayısı 1,5 milyon ile sınırlı kalmayacak. Eksik sigorta günü ve prim gün sayısı olanlarda gelecek dönemlerde bu kanundan faydalanabilecek.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak.

Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut.

Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.