Cengiz Holding’e ait Eti Alüminyum AŞ için Seydişehir’deki yaklaşık 265 hektarlık alanın özel endüstri bölgesi ilan edilmesinin getirisi belli oldu: 380 kişilik ilave istihdam!

Nisan ayında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Konya Seydişehir’de yer alan geniş bir alan Eti Alüminyum AŞ Seydişehir Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Kararı’nın ekinde alanın 264.98 hektar olduğu belirtilmişti. Türkiye’nin tek birincil alüminyum üreticisi Eti Alüminyum A.Ş., 2005 yılında özelleştirilmiş ve işadamı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding bünyesine dahil olmuştu.

Özel endüstri bölgesi kararı Meclis gündemine de taşınmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in soru önergesine verdiği yanıtta, tesiste üretimin devam ettiğini belirtti. Yanıta göre, tesiste yılda 550 bin ton boksit cevheri işlenerek çeşitli alümina ve alüminyum ürünleri üretiliyor. Mevcut durumda yaklaşık bin 650 kişiye istihdam sağlanıyor.

380 KİŞİLİK İLAVE İSTİHDAM

Kacır, belirtilen yatırımın mevcut bir üretim tesisi üzerinde kapasite artışı ve ilave ünite yatırımlarını içerdiğine dikkat çekerek, “Bu kapsamda, yaklaşık 415 milyon dolar tutarında yatırım ve 380 kişilik ilave istihdam öngörülmektedir. Bu yönüyle süreç, mevcut sanayi altyapısının geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yürütülmektedir” dedi. Özel Endüstri Bölgeleri bakımından kamulaştırma dâhil altyapı, proje ve etüt giderleri; başvuru sahibi tüzel kişilik yani firma tarafından karşılanacak. Bakanlık tarafından bu alanlarda herhangi bir yatırım harcaması yapılmayacak.

BAKANLIK ‘HIZLANDIRACAK’

Bakan Kacır, “Buradaki rolümüz, kanun kapsamında gerekli izin, onay ve ruhsat süreçlerinin koordinasyonu ve hızlandırılmasının sağlanması ile sınırlıdır” dedi. Kacır’ın verdiği bilgiye göre, ilan edilen alanda tarım ve hayvancılığa yönelik bir faaliyet yok.