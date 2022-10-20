Cengiz Holding'in aklı Kazdağları'nda kaldı

20 Ekim 2022 Perşembe, 12:48

‘Beşli Çete’den Cengiz Holding’e ait Truva Bakır Maden İşletmeleri, Kazdağları’nda yeni bir kıyıma hazırlanıyor. Truva Bakır Maden İşletmeleri, “ÇED olumlu” kararının yürütmesi durdurulan Halilağa Bakır Madeni için yeniden ÇED süreci başlattı. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, proje kapsamında 155 bin ağaç kesileceğini söyledi.

'KATLİAMA ORTAK OLMAYIN'

Kazdağları yöresinin madencilik faaliyetleriyle yok edilmeye çalışıldığına dikkat çeken Ceylan, şöyle dedi:

“Kazdağları yöresinin yüzde 79’u maden arama, işletme amacıyla ruhsatlandırılmış ve talana açılmıştır. 2004’te AKP, ormanlar, millî parklar, sit alanları, tarım alanları ve su havzaları gibi koruma altına alınmış alanlarda madenciliğin önünü açmıştır. ÇED raporuna göre proje sahasında 155 bin ağaç kesilecektir. Köylerimizde yaşamı yok edecek, ölüm çukurları açacak bu projeyi Çanakkale halkı istemiyor. Bakanlık yetkililerine sesleniyorum: Bu projeye izin vermeyin. Bu orman katliamına ortak olmayın.”