CEO Florian Huettl, Türkiye pazarında üst sıralara yükselmeyi amaçladıklarını söyledi

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 03:59

Bir yıldan kısa sürede ikinci kez Türkiye’ye gelen Opel CEO’su Florian Huettl, markanın Türkiye’deki yükselişinin özellikle B segmentindeki Corsa ve Crossland modellerinin büyüme potansiyelinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Türkiye pazarında Opel, 2022 yılında yüzde 4.7 pay alırken 2021 yılına göre 1.2 puanlık pazar payı artışı yakaladı. Opel, 2021’de pazarı 11. marka olarak kapatmasına karşın 2022’de 7. sıraya yükseldi. Bu da 2022 satışlarının 2021’e göre yaklaşık yüzde 50 arttığı anlamına geliyor. Türkiye’nin Opel dünyasında 5. büyük pazar olduğunu söyleyen CEO Huetll, Opel’in Avrupa’daki pazar payının yüzde 4, Türkiye’deki payının ise yüzde 4.7 olduğunu aktardı.

BATARYA GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Elektrikli otomobil dönüşümü konusunda hazırlıklarının hızla devam ettiğini, halen sınırlı sayıdaki elektrikli model çeşitliliğini artıracaklarını belirten Huetll şunları söyledi: “2028’de Avrupa’da sadece elektrikli modeller satacağız. Tedarik zincirinde aksama olmaması için Stelantis Grubu batarya ve hammadde yatırımı yapıyor. Opel’in sadece bataryalı elektrikli otomobillere değil, aynı zamanda hidrojen yakıt hücresi teknolojisini de geliştirerek satışa sunduk. Batarya geri dönüşümü konusunda da yatırımlarımız var” dedi.

2024’TE YOLLARDA OLACAK

Astra’nın 3-4 ay içinde elektrikli versiyonunun lansmanının yapılacağını söyleyen Huetll, bu versiyonun satışa sunulacağı ilk üç ülkenin, Almanya, İngiltere ve Türkiye olacağını açıkladı.

2024’ün ikinci yarısında yollara çıkacak yeni Grandland’in de içten yanmalı motorlu ve elektrikli versiyonunun pazara ilk sunulacağı ülkelerin başında Türkiye gelecek. Bir diğer önemli haber ise yeni Crossland ile ilgili. Türkiye’de ilgi gören Crossland’in daha SUV görünümlü, elektrikli yeni nesli de 2024’te ilk kez Türkiye’de satışa sunulacak.

Hafif ticari araç model gamında da elektrikli versiyonlara yer vereceklerini söyleyen Huetll, bayi ağının kurumsal kimlik açısından da 2023’ün ikinci yarısından itibaren yeni döneme uygun değişeceğini, geleneksel satış yöntemlerinin yanı sıra çevrimiçi satışın da sisteme entegre edileceğini vurguladı.

Huetll, “Farklı tasarım yaklaşımlarıyla çıkacak ve şu anda var olan modeller tasarımlarıyla beğeniliyor. Bu nedenle geleneksel modellerin elektrikli versiyonlarını ürettiyoruz. Lüks bir elektrikli Opel’in tasarımını henüz yeni onayladı, C segmentinin üstündeki sınıflarda da yepyeni Opel modelleri olacak” dedi.