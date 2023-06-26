Çeşme ezber bozmuyor... Tuvalet ücreti 50 TL!

Yayınlanma: 26.06.2023 - 12:28

Güncelleme: 26.06.2023 - 12:33

Yaz aylarının gelmesiyle tatil beldelerindeki fiyatlar gündem olmaya devam ediyor.

“Fake müşteri” şezlong parası, lüks pilajlardaki yeme-içme paraları gibi birçok konu gündemdeyken son olay İzmir’in gözde tatil beldesi olan Çeşme’de yaşandı.

Younes adlı bir hesaptan Twitter’da yapılan bir paylaşıma göre Çeşme’de tuvalet ücreti 50 lira oldu. Kullanıcı paylaşımına “Az önce çektim konum Çeşme” notunu düştü.

Daha öncede Gastronomi yazarı Vedat Milor, popüler tatil bölgesi İzmir’in Çeşme ilçesi için yapılan “fake müşteri” ilanını paylaşmıştı. Bodrum’da ise bazı pilajlarda şezlong kiraları 26 bin lirayı görmüş, semizotu salatasına ödenen tutarlar 500 lirayı bulmuştu.