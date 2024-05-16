Cevdet Yılmaz açıkladı! OVP hedefleri güncellenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Orta Vadeli Program’ın eylül ayında güncelleneceğini belirterek, “Cari açık ve bütçe dahil revizyonlar olumlu; tasarrufla bu yıl yüzde 5 altı bütçe açığı mümkün” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 17:38
Cevdet Yılmaz açıkladı! OVP hedefleri güncellenecek
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program’ın (OVP) eylül ayında güncelleneceğini, ekonomik tahminlerde yapılacak güncellemelerin başta cari açık ve bütçe olmak üzere büyük oranda olumlu yönde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Reuters'la gerçekleştirdiği söyleşide, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "tam desteğini" alan dezenflasyon programının ve reform gündeminin korunacağını, tasarruf ve verimlilik paketinin de etkisiyle bütçe açığının yüzde 5'in altına bile inmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Güncel OVP'de bütçe açığı yüzde 6.4 öngörülmüştü.

Yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın yüzde 38 tahmine yakın tamamlanacağını belirten Yılmaz, gelecek yıl yüzde 20'in altında, 2026'da ise tek haneli enflasyona ulaşmakta kararlı olduklarına vurgu yaptı.

Yaz aylarında bugüne kadar atılan adımların etkisiyle enflasyonda belirgin bir düşüş görüleceğine dikkat çeken Yılmaz, bu düşüşün vatandaşın beklentilerini de pozitif etkileyeceğine dikkat çekti.

"TÜRKİYE'NIN GRİ LİSTEDEN ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

Yılmaz, Kara Paranın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (FATF) kısa süre önce Türkiye'ye gelerek saha çalışmaları gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki ay Türkiye'den gri listeden çıkmasını beklediğini söyledi.

FATF'in kamu ile özel sektörü de kapsayan görüşmelerin "olumlu" geçtiğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin gri listeden çıkarılması haricinde bir kararın siyasi olacağını söyledi.

Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde 40 milyar dolar artış olduğuna ve yabancı yatırımcı ilgisindeki artışa ve dikkat çeken Yılmaz, önümüzdeki dönemde yabancı ilgisindeki artışın doğrudan yatırımlara da pozitif yansımasını beklediğini söyledi.

Doğrudan yatırımlara ilişkin hedef ülke ve sektörel çalışmalar yapıldığını belirten Yılmaz, eylül ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın küresel şirketlerin CEO'larıyla bir araya geleceğini de belirtti.


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