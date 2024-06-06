Cevdet Yılmaz Merkez Bankası rezervlerindeki artışı değerlendirdi: '4 yıl sonra ilk kez...'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin finansal ve makroekonomik istikrarı güçlenirken, rezervlerin artmaya devam ettiğini belirtti.

AA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 20:47
Cevdet Yılmaz Merkez Bankası rezervlerindeki artışı değerlendirdi: '4 yıl sonra ilk kez...'
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin finansal ve makroekonomik istikrarı güçlenirken, rezervlerin artmaya devam ettiğini bildirerdi.

Cevdet Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde yer aldı:

"4 YIL SONRA İLK KEZ..."

"Finansal ve makroekonomik istikrarımız güçlenirken, rezervlerimiz artmaya devam etmektedir. Merkez Bankası brüt rezervleri 143,6 milyar dolar seviyesine yükselmiş, swap hariç net rezervler yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçmiştir.  

Uluslararası kaynak girişinin hızlanması, ihracat gelirlerimizin artması ve yurtiçi yatırımcının dövize yönelik talebinin azalmasıyla birlikte Merkez Bankası’nın rezerv biriktirme süreci hızlanmıştır. 

Artan güven, iyileşen risk primi, azalan cari açık ve hızlanan dış kaynak girişiyle, önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediğimiz rezervlerimiz, dezenflasyon sürecini hızlandırarak, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümemize katkıda bulunacaktır."


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