Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.
Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 1 milyar 144 milyon dolar artarak 82 milyar 765 milyon dolardan 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 31 Mayıs haftasında 264 milyon dolar artarak 59 milyar 476 milyon dolardan 59 milyar 740 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|24.02.2023
|49.190
|71.980
|121.170
|31.03.2023
|52.176
|70.247
|122.423
|28.04.2023
|46.413
|68.471
|114.884
|26.05.2023
|41.939
|56.519
|98.458
|27.06.2023
|41.432
|67.155
|108.587
|28.07.2023
|41.425
|72.349
|113.774
|25.08.2023
|41.344
|75.955
|117.299
|29.09.2023
|40.629
|81.575
|122.203
|27.10.2023
|44.148
|82.412
|126.560
|24.11.2023
|45.496
|90.997
|136.493
|22.12.2023
|47.896
|97.557
|145.453
|29.12.2023
|48.231
|92.830
|141.061
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|24.05.2024
|59.476
|82.765
|142.242
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
merkez bankası haberleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haberleri rezerv haberleri Toplam rezerv haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener oğlu için Erdoğan’dan ne istedi?
- Real Madrid'den Arda Güler kararı
- Akşener'e 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' iddiası!
- Çiftliğinde 10 binden fazla ceset parçası bulundu!
- Valilik, Burcu Köksal'ı ifadeye çağırdı
- Erdoğan ile görüşmesinin tarihini verdi
- Saray'da sürpriz görüşme sona erdi
- 'Hakkari bunun ilk adımı'
- Altı yıllık hukuksuzluk
- 'Muhalefet olmaya alışınca...'