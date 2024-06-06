Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.

AA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 15:02
Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Mayıs ile biten haftada 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 144 milyon dolar artarak 82 milyar 765 milyon dolardan 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 31 Mayıs haftasında 264 milyon dolar artarak 59 milyar 476 milyon dolardan 59 milyar 740 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
24.05.202459.47682.765142.242
31.05.202459.74083.909143.648

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