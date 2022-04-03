CHP'li Özgür Karabat: 'Binlerce ton et, 4 zincir markete ucuza satıldı'
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından " 'manda yoğurdu yiyin' diyenler, binlerce ton eti 4 zincir markete ucuza sattı; kamu 610 milyon liradan fazla zarar etti" açıklamasında bulundu.
Yurttaş geçim sıkıntısı yaşarken geçen hafta Tokat'ta çiftçilerle buluşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manda yoğurdu tavsiyesi büyük tepki çekmişti.
Manda yoğurdu tartışmaları devam ederken son olarak CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Erdoğan'ın manda yoğurdu tavsiyesi üzerinden tepki göstererek Et ve Süt Kurumu'nun zararını açıkladı.
Karabat, Twitter’dan yaptığı açıklamada Et ve Süt Kurumu’nun 4 zincir markete ucuz et sattığını ve kamunun 610 milyon TL’den zarar ettirildiğini söyledi.
2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre, , 01.11.2017 ile 31.12.2019 tarihleri arasında 81 ilde mağazaları bulunan 4 zincir markete et satış sözleşmesi imzalandığını aktaran Karabat, “Et ve Süt Kurumu açık bir şekilde zarar ederken, seçilen 4 market kârlarını da üzerine koyarak on binlerce ton eti vatandaşa satmıştır” ifadelerini kullandı.
"MALI 4 ZİNCİR MARKET GÖTÜRDÜ"
Karabat’ın açıklamaları şu şekilde:
"Et almakta zorlanan vatandaşa “Manda yoğurdu yiyin” diye tavsiye verenler, binlerce ton eti 4 zincir markete ucuza sattı ve kamu 610 milyon liradan fazla zarar ettirildi.
Bu kadar da olmaz diyorsunuz ama oluyor. Buyurun ayrıntılara:
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre, 01.11.2017 ile 31.12.2019 tarihleri arasında 81 ilde mağazaları bulunan 4 zincir markete et satış sözleşmesi imzalandı.
Bu zincir marketler neye göre seçildi, muamma.
90 bin tondan fazla et bu 4 zincir markete satılırken, 2017’de 14.9 milyon TL kâr elde edildi. Fakat 2018’de 385.8 milyon TL ve 2019’da 225.2 milyon TL zarar edilmiştir. Ama burada bitmedi...
Sözleşmelerde, yaptırım, denetim ve cezai şart konularına ver verilmedi. Aykırı davranış durumunda ne gibi işlem yapılacağı da belirtilmedi.
Böyle olunca 4 zincir market ne yaptı dersiniz?
Ucuza aldığı 5 bin tondan fazla eti vatandaşa satmadı!
Et ve Süt Kurumu açık bir şekilde zarar ederken, seçilen 4 market kârlarını da üzerine koyarak onbinlerce ton eti vatandaşa satmıştır.
Burada zarar eden kamu ve vatandaş olurken, malı götüren 4 zincir market olmuştur.
Türkiye’de AKP Hükümeti eliyle büyük bir servet transferi yapılıyor ve toplum da bilerek yoksullaştırılıyor. Temel gıda ürünleri üzerinden dahi belirli sermaye gruplarına kaynak aktarılıyor.
Söz veriyoruz, hepsinin hesabını soracağız.”
1) Et almakta zorlanan vatandaşa “Manda yoğurdu yiyin” diye tavsiye verenler, binlerce ton eti 4 zincir markete ucuza sattı ve kamu 610 milyon liradan fazla zarar ettirildi.— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) April 3, 2022
Bu kadar da olmaz diyorsunuz ama oluyor. Buyurun ayrıntılara:
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