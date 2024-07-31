Cezayir'den gelen LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
25 Temmuz'da Cezayir'den ayrılan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 25 Temmuz'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, dün Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
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