Chevron işçileri ikinci kez greve gidecek

Yayınlanma: 09.10.2023 - 16:53

Güncelleme: 09.10.2023 - 16:53

İki sendikanın birleşiminden oluşan birliğin temsilcisi, küresel LNG üretiminin yaklaşık yüzde 6’sını oluşturan Chevron’un Gorgon ve Wheatstone tesislerinde greve dair resmi bildirimin Offshore Alliance tarafından sunulduğunu açıkladı.

Chevron grev bildiriminin alınıp alınmadığını teyit etmedi.

GREVLERİN YENİDEN BAŞLAMASI İÇİN OY KULLANMIŞTI

Sendika birliği ve Chevron’un, arabulucunun Gorgon ve Wheatstone LNG tesislerinde ücret ve koşullar hakkında sunduğu önerilerini kabul etmesinin ardından Offshore Alliance Eylül sonunda grevlerini sona erdirmişti ancak sendikalar geçen hafta Chevron’un anlaşmaya uymadığını açıklamıştı.

Chevron’un Avustralya’daki iki LNG tesisinde çalışan işçiler grevlerin yeniden başlatılması yönünde 6 Ekim’de oy kullanmışlardı.

FİYATLARI NASIL ETKİLEDİ?

Eylül ayında haftalarca süren grevler LNG sevkiyatlarını aksatmadığı için piyasalar yeniden greve gidilme durumuna şu ana kadar karmaşık tepkiler verdi.

Avrupa doğalgaz fiyatları yükseldi ancak Asya’daki spot LNG fiyatları talebin zayıf kalmasıyla 7 ayın zirvesinden geriledi.