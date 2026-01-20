CHP’de gündem emekli maaşları: ‘Zam alana kadar mücadele edeceğiz’

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda CHP’nin emekli maaşlarına zam yapılması için sürdürdüğü eylemler, Suriye’de yaşanan gelişmeler, İBB davasında tutuklu isimlerin ailelerinin aldığı tehdit mesajları ele alındı.

CHP’nin öncelikli gündeminin bu hafta Meclis’te görüşülecek emekli zammı düzenlemesi olduğunu belirten parti kurmayları “Genel başkanımız grup konuşmasında da yine emeklilere zam konusunu gündeme getirecek. Ayrılabilecek kaynaktan örnek verecek. Tüm partilere sözlerinin arkalarında durmalarına yönelik çağrılarını yineleyecek. Partimiz de herkesin kabul edebileceği bir teklifle diğer partilerin gruplarını ziyaret edecek. Tüm milletvekillerimiz oylama sırasında Meclis’te olacak. Diyelim ki iktidar zamma yanaşmadı, o zaman da mücadeleyi bırakmayacağız. Devam eden mitinglerimizde emekli konusunu gündeme getireceğiz. Onun dışında illerde örgütlerimizin yapacağı eylemler olabilir. Genel başkanımızın dediği gibi zammı vermezlerse iktidarı sandığa kadar kovalayarak emeklinin hakkını alacağız” diye konuştu.

‘SURİYE’DE ACILAR DİNMELİ’

CHP Sözcüsü Zeynel Emre de toplantı devam ederken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Meclis’te sürdürdükleri emekli maaşı zammı nöbetine değinen Emre “Kimseden lütuf beklemiyoruz. Yıllarca çalışmış kişilerin insanca yaşamasını istiyoruz. Bu konuda düzenleme oluncaya kadar çabamız sürecek” dedi. Emre, AKP’nin İstanbul’da büyükşehir belediyesini hedef alan afişlerini eleştirerek “İnsanlar İstanbul’a kimin metro yaptığını, kimin metro yapılmasın diye imza atmadığını; bütün hizmetlerin önüne geçmeye çalışan iktidarın arkadaşlarımızı haksız cezaevine gönderdiğini biliyor” dedi.

Emre, İstanbul’daki seçimlerin tekrarlanmasıyla ilgili çağrısını da yineledi. Suriye’de SDG ve Şam yönetimi arasında yapılan ateşkesi değerlendiren Emre “Demokratik bir Suriye bizim için çok önemli. Kimsenin dışlanmış hissetmediği bir yer olmalı. Genel başkanımız bir yıldır sürekli sabrı, diplomasiyi, diyaloğu, şiddetin tetiklenmemesini tavsiye ediyor. Orada artık kimsenin acı yaşamamasını istiyoruz. Bir daha oralarda şiddetin yaşanmamasını diliyoruz. Orada kapsayıcı ve demokratik bir hükümet oluşmalı” diye konuştu.