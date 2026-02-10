CHP'den emekli bayram ikramiyesi talebi: 'Kayıp tam yüzde 900'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 17 bin 500 TL olması gerektiğini belirterek iktidara çağrıda bulundu. Ağbaba, emekli ikramiyesinin yıllar içinde ciddi biçimde eridiğini ve alım gücünde büyük bir yıkım yaşandığını söyledi.

“EMEKLİLER AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR”

Emekli maaşları ve bayram ikramiyelerine ilişkin yayımladığı videoda konuşan Veli Ağbaba, emeklilerin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm edildiğini ifade etti. Mevcut maaşların temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu belirten Ağbaba, emekli maaşlarının adeta “harçlığa” dönüştüğünü dile getirdi.

2018 İLE BUGÜN ARASINDA ALIM GÜCÜ KARŞILAŞTIRMASI

Ağbaba, bayram ikramiyesinin yıllar içindeki alım gücünü rakamlarla karşılaştırarak şu ifadeleri kullandı:

2018 yılında bin TL bayram ikramiyesi veriliyordu; bu parayla üç tane çeyrek altın alınabiliyordu

2018 yılında verilen bin TL ikramiye ile üç çeyrek altın alınabildiğini hatırlatan Ağbaba, bugün verilen ikramiyeyle çeyrek altının yalnızca üçte birinin alınabildiğini söyledi. Bu durumun emekli açısından çok ciddi bir kayba işaret ettiğini belirten Ağbaba, “Buradaki kayıp tam yüzde 900” dedi.

ASGARİ ÜCRETE ORAN DA CİDDİ BİÇİMDE GERİLEDİ

Bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranına da dikkat çeken Ağbaba, 2018 yılında ikramiyenin asgari ücretin yüzde 62’sine denk geldiğini, bugün ise bu oranın yüzde 14’e kadar düştüğünü ifade etti. Aynı dönemde ikramiyenin döviz ve temel gıda ürünleri karşısındaki alım gücünün de büyük ölçüde eridiğini vurguladı.

TEMEL GIDA VE YAŞAM HARCAMALARINDA SERT KAYIP

Ağbaba, 2018 yılında bin TL ile 35 kilo dana eti alınabildiğini, bugün ise yalnızca 4 kilo dana eti alınabildiğini söyledi. Yumurta alımında da benzer bir düşüş yaşandığını belirten Ağbaba, emekli ikramiyesinin alım gücünün neredeyse yok olduğunu savundu.

“EMEKLİ TERZİYE SADECE SÖKÜK YAPTIRMAYA GİDİYOR”

Emeklilerin günlük yaşamda karşılaştığı zorluklara değinen Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

Emekli, terziye elbise diktirmeye değil, ancak söküğünü yaptırmaya gidebiliyor

Artık emeklilerin ceket ya da gömlek alamadığını söyleyen Ağbaba, ekonomik koşulların emeklileri temel harcamalarda bile zorladığını dile getirdi.

İKRAMİYE VE MAAŞ ARTIŞI TALEBİ

CHP olarak taleplerinin net olduğunu vurgulayan Ağbaba, 2018’deki oranın korunması gerektiğini belirterek emekli bayram ikramiyesinin en az 17 bin 500 TL olması gerektiğini söyledi. Ayrıca en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi ve ikramiyenin de asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Ağbaba, Cumhur İttifakı’na çağrıda bulunarak emeklilere yönelik politikalarda daha vicdanlı bir yaklaşım sergilenmesini istedi.